Гвардейцы "Востока" поздравили с Новым годом жителей ДНР

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск поздравили жителей ДНР с наступающим Новым годом и вручили им подарки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" вручили новогодние подарки жителям на освобожденных территориях ДНР. Гвардейцы навестили многодетные семьи, пожилых людей, а также семьи военнослужащих, выполнивших свой воинский долг. Военнослужащие передали жителям подарки, в состав которых вошли сладкие наборы, свежие фрукты и плюшевые игрушки", - говорится в сообщении.

С особой теплотой и радостью защитников отечества встречали представители старшего поколения. Пожилые люди охотно вступали в беседы с военнослужащими, делились историями из жизни и благодарили за освобождение родной земли. В завершение встреч пенсионеры неизменно желали военнослужащим крепкого здоровья, бодрости духа и скорейшей победы.

Боец "Востока" с позывным Добрый, переодевшийся для создания праздничного настроения в костюм Деда Мороза, поделился впечатлениями от проведенных мероприятий. "Для нас самым главным оставалось то, что мы подарили людям праздник и новогоднее настроение. Мы хоть и являемся военнослужащими, но мы в первую очередь люди. И каждый человек должен делиться добром, радостью с близкими, с окружающими его людьми. Помимо успешного выполнения задач, мы также находим время, чтобы подарить людям радость, потому что это наши люди", - сказал он.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что командование и личный состав группировки войск "Восток" на регулярной основе оказывают адресную помощь мирному населению, способствуя скорейшему налаживанию быта жителей региона.