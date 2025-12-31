Ивановские десантники поздравили донецких школьников с наступающим Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения поздравили с наступающим Новым годом учеников школы имени Ивана Коковина и Майкла Глосса в Донецке. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В преддверии Нового года и в рамках агитационно-пропагандистской акции воздушно-десантных войск "Герои нашего времени" ивановские десантники посетили одну из подшефных школ в Донецкой Народной Республике, носящей почетное наименование "имени Ивана Коковина и Майкла Глосса" - мужественных героев-десантников, отдавших свою жизнь за свободу Донецкой Народной Республики при освобождении Часова Яра", - говорится в сообщении.

Перед учащимися выступил заместитель командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии подполковник Алексей Васильков, передавший приветствие от командующего ВДВ и группировкой войск "Днепр" Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского, а также поздравление и теплые пожелания. Программа включала поздравление от десантного Деда Мороза, выставку современного вооружения и экипировки, используемой на СВО, где дети могли попробовать себя в роли операторов БПЛА и изучить основы первой помощи. Завершился праздник концертом фронтовой творческой бригады ВДВ с патриотическими и новогодними песнями.

Военнослужащий 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Атлас рассказал о том, что больше всего заинтересовало ребят. "На данный момент детям очень интересно, насколько далеко продвинулись наши технологии в плане беспилотных летательных аппаратов: насколько далеко летают наши "птички", как часто мы можем на них летать, как долго. Также мы проводим для детей обучающие курсы по оказанию первой доврачебной помощи. У нас очень опытный инструктор, который все это грамотно объясняет", - сказал военный.