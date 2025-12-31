Стройка метро в Москве не останавливается на выходные и праздничные дни

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Строительство Московского метрополитена ведется посменно и круглосуточно. В праздничные дни тысячи рабочих продолжат возводить новые станции, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На новогодних каникулах около 6 тыс. сотрудников АО "Мосинжпроект", а также дочерних и подрядных организаций продолжают работать в несколько смен на почти 40 стройплощадках по всему городу, чтобы обеспечить своевременный ввод объектов метрополитена. Так, в активном строительстве два участка Рублево-Архангельской линии: идет работа над восемью станциями, три из которых должны открыться до конца 2026 года. На стройплощадках здесь задействовано 2,5 тыс. человек", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса правительства Москвы.

Кроме того, продолжается развитие Троицкой линии метро. Здесь строят пять станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки". "Скоро строители приступят к сооружению шестой станции - "Троицк". На площадках второго этапа строительства Троицкой линии работают 800 человек", - уточнили в пресс-службе.

Как добавил гендиректор АО "Мосинжпроет" Максим Гаман, еще одна строящаяся в Москве новая линия метрополитена - Бирюлевская. Три ее первые станции - "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" - уже в стадии активных работ. "В ближайшее время строители выйдут на семь оставшихся площадок: от Курьянова до Бирюлева. Всего здесь задействовано более 750 работников", - заметил он.

Суммарно около 800 специалистов находятся на стройплощадках станций "Достоевская" Кольцевой линии и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. "Продолжается строительство электродепо для обслуживания подвижного состава метрополитена. В частности, метростроители приступают к работам на "Ильинском" Рублево-Архангельской линии и "Бирюлеве" Бирюлевской ветки. На объектах депо в совокупности трудится еще тысяча человек", - заключили в градостроительном комплексе.