Цивилева: российские экзоскелеты хорошо себя зарекомендовали

Также среди отечественных инноваций статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" отметила электроколяски со ступенькоходами "Катэрвил"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Экзоскелеты для ветеранов СВО отечественного производства неплохо себя зарекомендовали, сообщила в беседе с ТАСС статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"В нашем перечне ТСР (технических средств реабилитации - прим. ТАСС) есть отечественные инновационные решения. Среди них, например, электроколяски со ступенькоходами "Катэрвил". Неплохо себя зарекомендовали экзоскелеты, которые помогают вернуть подвижность рук", - сказала она.

Ранее Цивилева сообщила ТАСС, что за 2,5 года работы фонда различные средства технической реабилитации, в том числе высокотехнологические спортивные протезы, получили свыше 4 тысяч участников СВО.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают с медицинской и соцреабилитацией ветеранов, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.