Эксперт Бокерия: алкоголь вреден, но на праздники лучше выбрать сухое вино

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Алкоголь на новогоднем столе, безусловно, вреден. Однако лучше выбирать сухие вина, сообщил ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия.

"Прежде всего, алкоголь - долой. Я понимаю, что случаются праздники, однако важно не перебарщивать в этом. И лучше выбирать напитки, которые не причиняют вреда. К таковым больше всего относится сухое вино, тогда как водка - очень тяжелый продукт. Огромный ущерб здесь наносится печени, я уже не говорю про сердце и про артериальное давление", - сказал он.

Бокерия добавил, что надо продолжать вводить запретные меры на потребление алкоголя.