В ОП напомнили о запрете запуска фейерверков в ночное время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Запуск фейерверков и петард в ночное время в РФ запрещен, однако некоторые регионы разрешают использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Запуск пиротехники в ночное время запрещен. Конкретные часы суток, относящиеся к ночному времени, определяются региональным законодательством. Однако некоторые регионы разрешают запуск фейерверков в новогоднюю ночь", - сказал Машаров ТАСС.

Так, например, согласно закону Ставропольского края "О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка", использование пиротехнических изделий разрешено с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января. Вместе с тем, в приграничных районах - Белгородской, Курской и других областях - действует запрет на запуск салютов.

Машаров подчеркнул, что при запуске фейерверков, использовании петард и другой пиротехники нужно соблюдать правила пожарной безопасности. "В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение требований пожарной безопасности для физических лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей", - уточнил Машаров.

Ранее эксперт предупреждал, что слишком шумное празднование Нового года может грозить штрафом до 1 тыс. рублей. Основанием для вызова полиции в новогоднюю ночь может стать драка, хулиганство, слишком громкая музыка и шум.