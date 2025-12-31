Ли Цян и Мишустин обменялись новогодними поздравлениями

Китайско-российские отношения стали еще более глубокими и прочными под руководством лидеров двух стран, заявил премьер Госсовета КНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху стали еще более глубокими и прочными под руководством лидеров двух стран. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительной телеграмме, направленной председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Нового года.

"Китайская сторона готова вместе с российской стороной прилагать все усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, и способствовать тому, чтобы двустороннее практическое сотрудничество приносило еще больше плодов", - отметил глава правительства.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Мишустин в ответной телеграмме указал, что руководители двух стран создали благоприятные условия для воплощения в жизнь перспективных совместных проектов. Он выразил уверенность, что наступающий год откроет новые возможности для полной реализации стратегических планов лидеров двух государств.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что готов совместно "добиваться новых достижений в непрерывном развитии китайско-российских отношений в новую эпоху".