Дропперов из дела Долиной обязали выплатить певице 49 млн рублей

Деньги пойдут в качестве компенсации за неосновательное обогащение

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Суд Йошкар-Олы обязал девятерых дропперов, которых мошенники использовали для аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной, выплатить артистке 49 млн рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Требования первого заместителя прокурора Центрального административного округа города Москвы Чикмарева М.М., действующего в интересах Долиной Л.А., о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению в пользу Долиной Л.А. С Леонтьева Д. М. подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения в размере 5 млн рублей, с Основы А.Д. - 13,5 млн рублей, с Южаниной В.С. - 13 млн рублей, с Кондукторова В.В. - 4 млн рублей, с Миловатского Н.В. - 4,1 млн рублей, с Быстровой М.А. - 7,5 млн рублей, с Кольцова Д.А. - 7 млн рублей, с Горячева Р.А. - 3 млн рублей, с Герцена О.В. - 4 млн рублей", - сказано в документе. Общая сумма, которую суд взыскал в пользу Долиной, составляет 48 млн 950 тыс. рублей.

Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, суд именно этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. При этом, как ранее сообщалось, организаторы преступления действовали с территории Украины. Как следует из решения суда, в апреле Долина перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей по указанию мошенников. В некоторых случаях они открывали счета буквально за день до перевода средств.

Дропперами называют людей, сознательно или случайно предоставивших свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций. При этом некоторые из дропперов, которые указаны в решении суда, стали свидетелями по уголовному делу, возбужденному после мошенничества в отношении Долиной. Андрей Основа был привлечен в качестве обвиняемого, суд приговорил его к четырем годам общего режима.

13 августа 2025 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.