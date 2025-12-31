Милонов назвал шампанское недостатком Нового года, а не его символом

Пить шампанское или нет является выбором взрослых, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Шампанское является не символом Нового года, а омрачающим этот праздник недостатком. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия").

"Взрослые должны понимать, что шампанское - это не символ праздника, это недостаток, которым они омрачают свой праздник. К сожалению, недостаток уже плотно въелся в нашу жизнь", - сказал Милонов.

При этом он отметил, что пить шампанское или нет - выбор взрослых. Однако угощать шампанским детей или давать им так называемое детское шампанское - "абсолютно мерзкая традиция", добавил депутат. "У них снижается толерантность к нормальному образу жизни и им кажется, что, когда они станут взрослыми, они тоже смогут пить алкоголь", - подчеркнул политик, добавив, что при этом у них "уже не будет разницы", что пить: дорогое шампанское или дешевое пиво.

По мнению депутата, необходимо снять телепередачу о вреде шампанского с участием наркологов, психологов и психиатров. "Если вы не хотите, чтобы ваши дети попадали в красную зону, зону риска, то тогда не давайте детям шампанское. Пусть дети пьют сок, лимонад. Это всяко меньшее зло, чем шампанское", - заключил Милонов.