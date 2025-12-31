Хасиков: господдержка развития туризма в Калмыкии выросла в три раза

Показатель составил 280 млн рублей, сообщил глава региона

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 31 декабря. /ТАСС/. Господдержка отрасли туризма Калмыкии в 2025 году увеличилась почти в три раза и составила 280 млн рублей. Создаваемая в регионе инфраструктура позволяет увеличивать турпоток, сообщил ТАСС глава Калмыкии Бату Хасиков.

"В этом году господдержка отрасли туризма Калмыкии составила 280 млн рублей, это почти в три раза больше, чем годом ранее. Благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики (ИПР) наш регион создает современную, качественную инфраструктуру. Мы видим, что гостям у нас нравится: раньше у нас был так называемый однодневный туризм, теперь же они приезжают на несколько дней отдохнуть всей семьей, вместе с детьми", - сказал он.

Средства господдержки в этом году были направлены на строительство туристско-информационного центра в Элисте, возведение гостиниц, развитие придорожного сервиса, уточнил глава республики.

"В сентябре республика принимала Международный буддийский форум, который прошел по поручению президента России Владимира Путина и за четыре дня собрал свыше 7 тыс. гостей, из них около 1 тыс. - представители иностранных государств. Уверен, что это станет мощным драйвером развития привлекательности республики. Калмыкия прекрасно показала свой большой потенциал для такого рода путешествий", - добавил Хасиков.

Калмыкия в 2025 году заняла первое место в рейтинге российских регионов по динамике туристического потока. За 10 месяцев число посетивших регион туристов выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем турпотока в республике за последние годы вырос в 2,1 раза - с 45 тыс. поездок в 2019 году до 97,4 тыс. на 1 октября 2025 года. Рост связан с проведением масштабных событий, включая фестивали тюльпанов, лотосов, гастрономические мероприятия и спортивные соревнования. Прирост турпотока в этом году прежде всего связывают с проведением Международного буддийского форума.

В республике активно развивается событийный, гастрономический и паломнический туризм.