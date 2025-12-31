В ДНР повсеместно внедрят медицинскую информационную систему

Она появится в регионе не раньше 2028 года, сообщила вице-премьер Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Медицинская информационная система (МИС), заработавшая в этом году в первых медорганизациях ДНР, будет внедрена во всех учреждениях здравоохранения региона не ранее чем через три года, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Полное внедрение медицинской информационной системы в учреждениях республики запланировано не ранее чем через три года - до 2028 года", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что четыре пилотных учреждения здравоохранения уже подключены к системе. В следующем году их будет больше 50.

В начале декабря министр здравоохранения региона Константин Масников сообщил, что в этом году МИС заработает в первых медучреждениях. Система позволит оцифровать историю болезни, результаты анализов и назначения врачей. Ожидается, что это упростит и ускорит работу медиков, сделает комфортней лечение пациентов.