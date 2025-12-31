На Камчатке для не отправивших письмо Деду Морозу установили почтовый ящик

Эта возможность создана для жителей, которые из-за дорожной обстановки в Петропавловске-Камчатском не успели отправить письмо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Дополнительный почтовый ящик для писем Деду Морозу установили в центре Петропавловска-Камчатского для тех, кто не успел отправить письмо из-за циклона. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

"По поручению [губернатора] Владимира Солодова на главной площади города установлен дополнительный почтовый ящик для писем Деду Морозу. Эта возможность создана для жителей, которые из-за дорожной обстановки в Петропавловске-Камчатском не успели отправить письмо заранее. 31 декабря дети смогут сделать это прямо во время новогодних мероприятий - рядом с резиденцией Деда Мороза в центре краевой столицы", - говорится в сообщении.

В правительстве региона подчеркнули, что ни одно новогоднее детское желание не должно остаться без внимания.

Циклон подошел на юг Камчатки 26 декабря, он принес на полуостров сильную метель и порывистый ветер. Пик непогоды пришелся на 27 декабря, были отменены занятия в школах, детские утренники и новогодний спектакль в краевом театре кукол.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько сообщила ТАСС, что в новогоднюю ночь в Петропавловске-Камчатском ожидается новый циклон, но он не принесет таких серьезных последствий, как предыдущий.