Эксперт Волохова рассказала, что поможет избежать конфликтов на Новый год

Кандидат психологических наук призывает обсуждать праздник заранее и составлять списки подарков

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Новый год традиционно ассоциируется с радостью и ожиданием чуда, но именно в последние дни декабря во многих семьях неожиданно вспыхивают ссоры, появляется раздражение. И.о. директора Института детства НГПУ, кандидат психологических наук Валентина Волохова рассказала, что обсуждение праздника заранее и составление списка подарков поможет избежать конфликтов с близкими.

По словам Волоховой, Новый год - это не просто дата в календаре. Это один из самых значимых семейных ритуалов, глубоко встроенный в личную и культурную идентичность. "Сколько бы нам ни было лет, накануне Нового года в нас активизируется детская, инфантильная часть личности. Праздник связан с родительской семьей, с ощущением безопасности, ожиданием заботы и тепла. Именно поэтому эмоции в этот период переживаются особенно остро", - поделился с ТАСС эксперт.

Новый год становится своеобразной психологической точкой отсчета. Закрываются проекты, возрастает рабочая нагрузка, усиливается давление сроков. К этому добавляются бытовые факторы: пробки, переполненные магазины, спешка, ощущение хронической нехватки времени. К 31 декабря, как отмечает эксперт, физическое и психоэмоциональное напряжение достигает пика.

"Современный человек живет в режиме постоянного ускорения, но при этом в его жизни почти не остается ритуалов разрядки. Мы мало двигаемся, мало используем тело как способ сброса напряжения. Наши предки знали в этом толк: физическая активность, игры, шумное веселье помогали "разрядить" психику", - считает Волохова.

Когда естественные способы снятия напряжения отсутствуют, психика ищет выход. И одним из самых простых, хоть и разрушительных, способов становится ссора - эмоциональный "взрыв", позволяющий выплеснуть накопившийся стресс. "Мы помним пандемию, когда люди оказались вместе 24/7 - и не все оказались к этому готовы. Совместный отдых требует эмоциональных ресурсов и умения договариваться", - отметила психолог.

Волохова подчеркнула, что полностью убрать напряжение невозможно, но его можно существенно снизить, если подойти к празднику осознанно. Эксперт советует обсудить заранее, каким будет праздник. Действительно ли нужны десятки блюд и обязательный объезд всех родственников за один вечер. Список подарков необходимо составлять не в последнюю неделю. Это снизит количество поездок, очередей и стрессов. Также полезным будет проговорить план каникул - даже если в нем будет пункт "ничего не делать". Это снижает тревогу от бездействия.