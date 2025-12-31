Ветеринары посоветовали соорудить дома "тихий уголок" для собак на время салютов

Эксперты ГБУ "Мосветобъединение" призвали выгуливать питомцев в спокойные часы и светлое время суток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Большинство домашних животных испытывают стресс от звуков фейерверков. На период запуска салютов владельцам питомцев рекомендуется создать "тихий уголок" в квартире, сообщили ТАСС в ГБУ "Мосветобъединение".

"Длительность прогулок в праздничные дни, а особенно в новогоднюю ночь, лучше сократить. Погулять подольше можно в "спокойные" часы и светлое время суток, а пик салютов лучше переждать дома. Соорудите питомцу комфортное убежище в наиболее тихом месте квартиры: подойдет даже стул или стол, накрытый пледом. Этот "домик" поможет и в случае прихода гостей, если животное нервничает в присутствии незнакомцев", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, хозяева также могут обратиться к ветврачу по вопросу приема успокоительных препаратов. Этим стоит заняться заранее, поскольку такие лекарства подразумевают длительное применение и имеют накопительный эффект.

Также собеседник посоветовал заменить ошейник на шлейку для собак во время прогулки. "Если нет адресника с телефоном, обязательно повесьте его на ошейник. Чипирование в разы повышает шансы найти собаку, даже если она потеряется. Проверить наличие и считать чип у найденного питомца можно в любой госветклинике Москвы", - заключил собеседник агентства.