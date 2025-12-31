В Забайкалье заменили аварийный участок теплотрассы в поселке Атамановка

В дома, попавшие в зону ограничения теплоснабжения, направлены представители управляющих компаний

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 31 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в забайкальском поселке Атамановка завершаются, специалисты заменили 10-метровый аварийной участок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона Алексея Юсупова.

"На проблемном участке теплосети заменен десятиметровый участок магистрали диаметром 400 мм. Сварочные работы завершены, следом начинаем заполнение системы холодной водой, поднимаем давление, далее по технологии предполагается постепенное нагревание воды и повышение температуры в теплоносителях", - цитирует пресс-служба Юсупова.

В настоящее время в дома, попавшие в зону ограничения теплоснабжения, направлены представители управляющих компаний. Они помогают максимально быстро систему запустить в работу. "В случае обнаружения новых утечек или порывов, оперативно начнут работы", - отметил Юсупов, находящийся на месте порыва и координирующий работы по устранению аварии.

Вечером 30 декабря без теплоснабжения в 30-градусный мороз остались 39 многоквартирных домов, в которых живут 2 543 человека, в том числе 837 детей, а также школа и два детских сада. Всего в ликвидации последствий аварии задействованы более 30 человек и 6 единиц техники, работы продолжались всю ночь.

В настоящее время в Атамановке около минус 30 градусов.