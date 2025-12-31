Врач Ткаченко посоветовал пить чаи из мяты и ромашки после новогоднего застолья

Эти напитки помогут избавиться от обезвоживания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Избавиться от обезвоживания, которое может возникнуть после новогоднего застолья, поможет мятный и ромашковый чай, а также вода без газа. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Петр Ткаченко.

"Скорее всего, после новогоднего застолья произойдет обезвоживание организма. Нужно будет пить большое количество воды, чистой и лучше негазированной. Можно использовать чаи, ромашку и мяту. Желательно исключить на следующий день алкоголь", - сказал Ткаченко.

Также врач отметил, что восстановить организм помогут каши, супы и кефир. "Рекомендую гречневую или овсяную кашу, отруби для работы кишечника, нежирный кефир и супы. На Кавказе, например, после праздников готовят мясной бульон, который называется хаш. Он улучшает состояние и помогает организму восстановиться", - добавил он.