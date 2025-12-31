На севере Москвы к Новому году построили детский сад

Его возвели на Астрадамской улице в рамках адресной инвестиционной программы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новый детский сад в современном архитектурном стиле построили на севере Москвы в Тимирязевском районе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Тимирязевском районе построили детский сад, его возвели на Астрадамской улице в рамках адресной инвестиционной программы, рядом - жилые дома по программе реновации и Тимирязевский парк", - рассказал градоначальник. По его словам, здание для 150 детей "отличается простыми, но современными архитектурными решениями". В частности, вестибюль украсили декоративным деревом, создающим уютную и теплую атмосферу, а в интерьере преобладают спокойные оттенки серого, оливкового и белого цветов. "Стены помещений украшены изображениями деревьев, а прогулочные зоны - героев сказок, животных и космоса, эскизы которых созданы студенткой МАРХИ", - пояснил мэр в своем официальном канале в Мах.

Собянин отметил, что в новом детском саду предусмотрены группы для занятий малышей, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и пищеблок полного технологического цикла. "Около здания - благоустроенная территория с игровыми и спортивной площадками, деревьями и кустарниками", - заметил мэр. Он также напомнил в этой связи, что всего с 2011 года на севере мегаполиса возвели 84 объекта образования, сейчас в стадии строительства находятся еще 13 зданий.