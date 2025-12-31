Врач Вялов назвал период начала размножения в оливье вредных бактерий

По словам кандидата медицинских наук, заправленные майонезом салаты можно хранить в холодильнике не больше 12-18 часов, а на столе держать не дольше 6 часов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Заправленные майонезом "Оливье" и "Селедку под шубой" можно хранить в холодильнике не больше 12-18 часов, а на столе держать не дольше 6 часов, поскольку в них может начаться размножение сальмонеллы и стафилококка. Об этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Максимальный срок хранения в холодильнике при температуре +2...+4°C - 12-18 часов. Поэтому не заправляйте весь салат сразу. С "Оливье" это легко, а "Шубы" просто нужно меньше готовить. Отварные картофель и морковь, мясо или колбаса в смеси могут храниться в герметичном контейнере в холодильнике до 1,5-2 суток. Открытую банку зеленого горошка хранить отдельно не более суток", - сказал Вялов.

Врач отметил, что майонез является средой для размножения бактерий, в том числе сальмонеллы и стафилококка, а овощи и зелень могут быть источником листерий и кишечной палочки. "На столе такие салаты портятся за 4-6 часов", - добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендует не смешивать горячие и холодные ингредиенты при готовке салатов. "Все должно остыть перед соединением. Лук и соленые огурцы лучше добавить непосредственно перед заправкой, так как они дают сок", - пояснил гастроэнтеролог.

По словам Вялова, лучше готовить салаты в небольшом количестве, чтобы съесть за один-два приема. "Заправляйте только ту порцию, которую планируете подать. Основную массу салата держите без заправки в холодильнике. При любых сомнениях в свежести - выбрасывайте без сожаления. Пищевые отравления в праздники - худшее завершение застолья", - добавил собеседник агентства.