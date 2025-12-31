Работающие родители с двумя и более детьми могут получить налоговый вычет 7% от НДФЛ 13%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Работающие родители двух и более детей получают в РФ право на семейный налоговый вычет в размере 7% из 13% НДФЛ. Соответствующий закон вступил в силу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Норма устанавливается в рамках совершенствования налоговой системы РФ. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выплата коснется почти 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

Выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. Размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

Граждане, которым положен такой вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. У заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Назначает вычет Социальный фонд РФ, а сама выплата осуществляется его территориальными органами за счет средств из федерального бюджета. Граждане могут обратиться в территориальный орган фонда по месту жительства, а при отсутствии подтвержденного места жительства - по месту фактического проживания. Заявление подается лично, в электронном виде через портал "Госуслуги" или МФЦ. Территориальные отделения Соцфонда наделяются полномочиями по проверке достоверности сведений о доходов семьи.

Семейный вычет не учитывается при определении права на получение других выплат и предоставлении мер поддержки. Документ устанавливает, что Соцфонд и федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении процесса назначения и предоставления выплаты, должны до 1 июня 2026 года провести мероприятия по организации бесперебойной работы информационных систем.