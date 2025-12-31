Выплаты при рождении ребенка до 1 млн от работодателя налогом не облагаются
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам без уплаты налогов и взносов до 1 млн рублей при рождении ребенка. Соответствующий закон вступает в силу в четверг.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому с 1 января 2026 года выросла сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, выросла до 1 млн. рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс.
Эта мера предусмотрена корпоративным демографическим стандартом, направленным на усиление участия бизнеса в достижении демографических целей.
Таким образом, в случае принятия решений о выплате работнику суммы в пределах 1 млн рублей при рождении ребенка, с этой суммы не будут браться налоги и страховые взносы.