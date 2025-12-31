Запах газа в Ижевске и Можге объяснили выбросом одоранта

Опасности для жителей нет, сообщил председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сбой технологического процесса, повлекший лишний выброс одоранта, произошел на газораспределительных станциях Удмуртии, но опасности запах газа не представляет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"По информации АО "Газпром газораспределение Ижевск", вечером 30 декабря 2025 года на газораспределительных станциях Ижевска и Можги произошел сбой технологического процесса, что повлекло лишний выброс одоранта. Одорант смешивают с газом для придания запаха голубому топливу. Реальной утечки газа не обнаружено. Опасности для жителей Ижевска, Завьяловского района, Можги нет", - написал он.

Специалисты аварийной газовой службы устраняют последствия технологического сбоя. В течение суток, как уточняется в сообщении, запах должен развеяться.