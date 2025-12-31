В Запорожской области не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь

Такой режим будет действовать в регионе с 22:00 до 05:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Действие комендантского часа сохранится в Запорожской области в новогоднюю ночь. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Комендантский час в новогоднюю ночь на территории Запорожской области сокращаться не будет. Режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22:00 до 05:00", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом он пояснил, что действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков - Симферополь - Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений нет.

Балицкий напомнил, что в Запорожской области действует запрет на использование салютов, фейерверков и пиротехники, а в период новогодних праздников будут усилены меры безопасности.