Захарова назвала личным итогом года творческий вечер в свой день рождения

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в работе над песнями участвовали как российские, так и белорусские авторы, в частности Леонид Ширин, а также Макс Фадеев, Виктор Дробыш

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала своим личным итогом уходящего года проведение творческого благотворительного вечера в собственный день рождения.

"Имею право перейти к личному своему итогу. Мне всегда хотелось сделать творческий вечер, который был бы посвящен песням, которые мы делали вместе с композиторами", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что в работе над песнями участвовали как российские, так и белорусские авторы, в частности Леонид Ширин, а также Макс Фадеев, Виктор Дробыш. "Но есть один такой день в году, когда я так подумала, что я могу собрать друзей", - добавила дипломат.

По ее словам, несмотря на сложности в графике артистов, вечер удалось организовать. "Можно ли себе представить, чтобы за неделю до Нового года наши артисты были свободны? Невозможно. Но так удивительно сложилось. <...> Примерно за три недели обзвонила, и удивительным образом все оказались в Москве", - рассказала Захарова.

Она перечислила, что в мероприятии участвовали Валерия, Зара, Елена Север, Ирина Понаровская, Люся Чеботина, Птаха, Айна Гетагазова, Катя Лель, "ДомиСолька". Вечер прошел в Центральном Доме литератора.

Захарова особо подчеркнула: "Я спешу всех, кто волнуется заверить, что этот вечер, который проходил в день рождения, творческий, он был благотворительным". "Там было жесткое правило приходить без подарков, и, действительно, это было запрещено. Но было не то, что рекомендовано, была такая возможность, это все было не насильственно, потому что я не считаю возможным кого-то чему-то принуждать, но пожертвовать на храм Архангела Михаила в деревне Тараканово, тот самый блоковский храм, где он венчался с Любовью Менделеевой, и где стоит памятник им как к паре".