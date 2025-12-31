Володин ожидает в ближайшее время открытия комментариев в мессенджере Max

Председатель Госдумы отметил, что сейчас обратную связь в мессенджере можно получить только с помощью смайликов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что в мессенджере Max в ближайшее время будут открыты комментарии, и отметил, что он более независим от накруток, нежели другие ресурсы.

"Жду, когда откроются комментарии. Потому что сейчас, допустим, в нем хорошо проводить опросы. Он, как оказалось, более независимый, нежели чем другие ресурсы, от накруток", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что сейчас обратную связь в мессенджере можно получить только с помощью смайликов, и выразил надежду, что в ближайшее время в Max появится возможность диалога.

Председатель Госдумы добавил, что обратную связь с гражданами помогают наладить и другие социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram. "Сейчас есть возможность использовать наш национальный отечественный мессенджер. И это очень правильно. Если только мы не будем сами создавать и потом использовать свой национальный продукт, то всегда зависимыми будем", - подчеркнул Володин.