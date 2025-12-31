Shaman поздравил бойцов СВО с Новым годом

Артист пожелал им еще больше побед

© Пресс-служба Shaman/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, также известный как Shaman, в своем новогоднем видеообращении к читателям ТАСС поздравил военнослужащих России с праздником. Он пожелал им еще больше побед.

"Я поздравляю всех с Новым годом, в особенности тех, кто сейчас находится вдали от дома и выполняет свой воинский долг. Бойцы, солдаты, офицеры, пусть грядущий год принесет вам еще больше побед. Возвращайтесь домой целыми, здоровыми, невредимыми и с победой", - сказал артист.

Shaman поделился, что сам обычно проводит праздник на работе, и этот год не станет исключением. "Но Новый год - это такой праздник, когда нужно пробовать что-то новое, поэтому в этом году мы с моей супругой нарядили елку, украсили дом, и я думаю, что это станет семейной традицией", - добавил он.