В Сочи в канун Нового года ожидается шторм в море до 6 баллов

Жителей и гостей курорта призвали воздержаться от поездок в горные районы на личном транспорте

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Точечные отключения электроэнергии произошли в ночь на 31 декабря в Сочи, синоптики прогнозируют в канун Нового года шторм в Черном море до 6 баллов и лавинную опасность в горах выше 500 м. Об этом сообщили журналистам в администрации Сочи.

"По данным синоптиков, в течение дня в Сочи прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидается усиление ветра и штормовое волнение на море до 6 баллов. В горной местности выше 500 метров сохраняется лавинная опасность. Въезд в горный кластер на автомобилях без зимней резины ограничен. Сложные метеоусловия, по прогнозам, могут сохраниться до 1 января", - говорится в официальном заявлении властей.

Жителей и гостей курорта призвали воздержаться от поездок в горные районы на личном транспорте. В городе ведется расчистка снега и обработка дорог. Так, только в горном кластере за последние сутки использовано более 3550 тонн противогололедных материалов.

Также в администрации сообщили, что в ночь на 31 декабря из-за налипания мокрого снега произошли точечные отключения электроэнергии, повреждения устраняют.

В Сочи на протяжении нескольких дней действует штормовое предупреждение из-за непогоды.