Задержанного в США российского инженера Постового освободили

Его депортировали в Россию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский инженер Денис Постовой, который был помещен в американскую тюрьму в 2024 году и которому были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в РФ, освобожден и депортирован в Россию. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

"Произошло настоящее новогоднее чудо. Команде защиты и нашим дипломатам удалось добиться освобождения и депортации россиянина Дениса Постового, нашего известного инженера, обладателя многочисленных премий. Депортировали из Соединенных Штатов, при этом приговор в отношении него не был вынесен. Так как ранее он был помещен в депортационную тюрьму вместо домашнего ареста, он не мог осуществлять свою защиту. В этой связи были многочисленные отложения процесса, были многочисленные жалобы адвокатов, удалось добиться того, что вступило в силу решение о его депортации, благодаря правильным юридическим действиям удалось все-таки депортировать его", - рассказал правозащитник.

Как подчеркнул Мельников, несмотря на то, что с Постового не сняты обвинения, он был депортирован на территорию Российской Федерации. "У него был целый ряд тяжелейших хронических заболеваний. Совместными усилиями его родственников, адвокатов, правозащитников и наших дипломатов ему удавалось оказать медицинскую помощь, но по-прежнему остается целый ряд проблем. Сейчас он их уже будет решать здесь, в наших медицинских учреждениях. Он сможет встретить новогодние праздники со своими близкими, а у него еще и четверо несовершеннолетних детей. Огромное спасибо за внимание журналистам, которые освещали эту историю. Это, безусловно, тоже принесло свои положительные плоды", - сказал вице-президент ЕКЦС.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии американских властей, россиянин незаконно экспортировал на родину технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Постовому грозило до 20 лет лишения свободы.