Эксперт Ямилова: переедание грозит обострением хронических заболеваний

По словам диетолога Министерства здравоохранения Приморского края, чтобы этого избежать, следует заранее продумать новогоднее меню, а также следить за количеством порций

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Даже однократное переедание за новогодним столом может привести к плохому самочувствию и обострению хронических заболеваний. Об этом ТАСС рассказала диетолог Министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова.

"Да, это верно [однократное переедание приводит к обострению хронических заболеваний]. Ежегодно после новогодних праздников возрастает обращаемость за скорой медицинской помощью с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, с острыми панкреатитами и пищевыми отравлениями", - сказала она.

Чтобы избежать переедания и снизить нагрузку на органы пищеварения, диетолог рекомендует продумать новогоднее меню заранее, а также следить за количеством порций. "Если вы хотите попробовать все блюда с новогоднего стола, накладывайте их себе в тарелку понемножку, делайте перерывы между приемами пищи, и больше активного отдыха. Также можно делать основной упор на овощные салаты, блюда и легкие закуски", - отметила Ямилова.

"Диетологи вообще не преследуют цель запрещать какие-либо продукты. В рамках здорового рационального питания мы можем позволить себе потреблять абсолютно все группы продуктов, и это даже приносит лишь пользу для здоровья. Каждый продукт содержит определенное количество биологически активных, полезных для организма веществ, определенный набор нутриентов - то есть белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ", - подчеркнула эксперт.

По словам диетолога, чем разнообразнее питание, тем больше возможности удовлетворить физиологические потребности организма в различных пищевых веществах.