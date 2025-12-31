В Якутии полицейские спасли пропавшего во время пурги местного жителя

Он находится под наблюдением врачей

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские Якутии и местные жители спасли мужчину, пропавшего в пургу из-за заглохшего снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

Рано утром в отделение МВД России по Булунскому району поступило сообщение о том, что накануне вечером из села Быковский в поселок Тикси на снегоходе выехали трое мужчин и пропали. Вскоре от дорожных работников, расчищавших дорогу к аэропорту Тикси от снега, пришла весть об обнаружении двух мужчин. Те сообщили о поломке снегохода и вынужденном пешем походе в Тикси.

"Они пояснили, что их 20-летний товарищ, вероятнее всего, погиб, и они вынуждены были оставить его по пути следования. В администрации района было созвано экстренное заседание. Между тем порывы ветра усилились, и видимость на улице была нулевая. Несмотря на неблагоприятную метеорологическую обстановку поиск пропавшего молодого человека не стали откладывать до стабилизации погоды, - говорится в сообщении. - К месту обнаружения мужчин дорожными работниками была направлена совместная поисковая группа полицейских на вездеходе "Трэкол" и местных жителей на своей спецтехнике. Как оказалось, помощь подоспела вовремя".

Примерно в 15:30 (09:30 мск) на расстоянии 3-4 км от поселка Тикси-3 в сторону залива Неелова моря Лаптевых был обнаружен снегоход, затем примерно в 5 км от берега - лежащий на льду в бессознательном состоянии, но подававший признаки жизни местный житель. В это время порывы ветра достигали 40 м/с, а температура воздуха держалась в районе минус 35 градусов, отметили в МВД.

Мужчина был доставлен в центральную районную больницу. "В настоящее время его жизнь спасена: он находится под наблюдением врачей с предварительным диагнозом - общее переохлаждение и обморожение нижних конечностей", - уточняется в сообщении.

В адрес МВД по Республике Саха (Якутия) поступило ходатайство главы района Афанасия Андросова о поощрении личного состава отделения МВД России по Булунскому району за спасение местного жителя. В связи с пургой на территории муниципального образования действует режим ЧС.