Адвокат Вардеванян: Карапетяну запретили делать содержащие призывы заявления

Решением суда 30 декабря Самвел Карапетян был переведен под домашний арест

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 31 декабря. /ТАСС/. Суд в Армении запретил российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который 30 декабря был переведен под домашний арест, делать заявления, содержащие какие-либо призывы. Об этом сообщил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

Адвокат напомнил, что с 18 июня 2025 года, 195 дней, Самвел Карапетян находился под "незаконным арестом". Он добавил, что 30 декабря решением суда вместо тюремного заключения был применен домашний арест, который по интенсивности, согласно решению Конституционного суда, эквивалентен задержанию.

"Хотелось бы также раскрыть еще одно важное обстоятельство. Решением суда было применено дополнительное исключительное ограничение - Самвелу Карапетяну было запрещено делать заявления, содержащие какие-либо призывы. Неясно, как именно будет раскрыто это ограничение, но ясно, что это прямое ограничение публичной речи, которого не было даже при условиях задержания", - написал Вардеванян в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд во главе с судьей Женей Меликсетян отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения и ходатайство прокуратуры. 24 декабря защита Карапетяна подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда от 11 декабря касательно избрания ему меры пресечения.

Арест Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Самвела Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября лишила лицензии компанию "Электрические сети Армении". В течение предстоящих трех месяцев будет определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо же компания перейдет под госконтроль.