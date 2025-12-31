Захарова поделилась записью премьеры своей песни "Главная роль"

Композицию исполнил Филипп Киркоров на творческом вечере в день рождения дипломата

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале видеозаписью премьеры песни "Главная роль" на ее текст, которую исполнил Филипп Киркоров на творческом вечере в день рождения дипломата.

Захарова сопроводила публикацию такими словами: "Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идет о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: "А что я сделал, чтобы помочь открыть "ту дверь", а не столкнуть в яму, что, конечно, всегда проще?".

Дипломат сообщила, что в ее день рождения состоялся творческий вечер в помощь храму Архангела Михаила в деревне Тараканово, на котором с песнями на ее слова выступили Валерия "До предела", Зара "За тебя, любимый", Катя Лель "Сполна", Айна Гетагазова "Лезгинка", Птаха "Белая стая", Люся Чеботина "June Song", группа "ДоМиСолька" "Рождество. В добрый час!", Елена Север "Верните память" и Ирина Понаровская "Мой ангел". Любовь Успенская, находясь на гастролях, прислала видео с исполнением песен "Я слишком тебя любила" и "Сила моя со мной".

"А завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров - "Главная роль". Делюсь", - заключила Захарова.