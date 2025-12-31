Кампус УрФУ станет одной из площадок Международного фестиваля молодежи - 2026

Для университета проведение фестиваля имеет особое значение, отметил и.о. ректора вуза Илья Обабков

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Новый кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в микрорайоне Новокольцовский станет одной из площадок проведения Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре 2026 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Указ о проведении фестиваля 29 декабря подписал президент России Владимир Путин.

"Кампус УрФУ в наступающем 2026 году примет тысячи участников Международного фестиваля молодежи. Уральский федеральный университет станет одной из площадок Международного фестиваля молодежи", - говорится в сообщении.

Как отметил и.о. ректора вуза Илья Обабков, для университета проведение фестиваля имеет особое значение, и университет готов принять участие в разработке деловой и волонтерской программы. "Наш новый кампус изначально создавался как пространство международного уровня: доступное, технологичное, ориентированное на диалог и генерацию новых идей. И проведение фестиваля позволит значительно усилить эту смысловую составляющую, расширить международные контакты и задать новый уровень открытости", - привели его слова в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что кампус уже принимал масштабные спортивные и культурные мероприятия, последним из которых был форум молодежи Уральского федерального округа "Утро", прошедший летом 2024 года. Одной из особенностей кампуса является его инклюзивность, позволяющая учесть потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2024 году на федеральной территории Сириус прошел Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), следующий запланирован на 2030 год. Международный фестиваль молодежи в 2026 году - мероприятие меньшего масштаба, на нем ожидаются 10 тыс. участников. Между фестивалями также ежегодно проводятся тематические слеты ВМФ на 2 тыс. участников.