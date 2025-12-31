Пасечник наградил 3-ю гвардейскую общевойсковую Луганско-Северодонецкую армию

По словам главы ЛНР, ордена и медали получили 60 бойцов

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Ордена и медали получили 60 бойцов 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В преддверии Нового года также вручил награды бойцам 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии, которые проявляют мужество и самоотверженность при защите Родины. Вместе с командованием подразделения наградил 60 отличившихся военнослужащих орденом и медалями. Считаю, что особенно важно поздравить с наступающими праздниками тех, кто несет боевое дежурство на передовой и прифронтовых рубежах", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник поблагодарил бойцов от имени всех жителей Луганщины за тяжелый ратный труд и мужество, с которым они выполняют боевые задачи. "Каждый их героический поступок приближает нашу долгожданную Победу. Желаю им крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов в их нелегкой службе на благо России", - подчеркнул Пасечник.