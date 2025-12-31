Депутат предложил запустить в Петербурге регулярное движение конных экипажей

Для реализации инициативы целесообразно определить оператора проекта с обязательной разработкой единых стандартов, сообщил Алексей Цивилев

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил запустить в Санкт-Петербурге регулярные конные экипажи как официальный городской транспорт.

"Речь идет о запуске регулярного движения ретрокарет и конок под единым брендом "Петербургский экипаж". Этот проект не только повысит туристическую привлекательность Северной столицы, но и создаст экологичную альтернативу для познавательного отдыха в перегруженном транспортом центре", - написал Цивилев в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, основой концепции проекта может стать создание замкнутых маршрутов по наименее загруженным улицам исторического центра, паркам и пригородам, которые превратили бы конную поездку "из разового аттракциона в полноценный транспортный и экскурсионный сервис".

"Для реализации инициативы целесообразно определить оператора проекта с обязательной разработкой единых стандартов: от формы кучеров-экскурсоводов и дизайна экипажей до системы аудиосопровождения и строительства специализированной инфраструктуры - "конных станций" на конечных остановках, оборудованных навесами, автоматическими поилками и пунктами ветеринарного контроля", - отмечает Цивилев.

Финансировать проект, по мысли депутата, было бы возможным на принципах государственно-частного партнерства - чтобы город инвестировал средства в создание инфраструктуры, а частный оператор отвечал за подвижной состав и текущую эксплуатацию.

Цивилев считает, что запуск "Петербургского экипажа" будет иметь комплексный положительный эффект: создание нового туристического продукта и сотен квалифицированных рабочих мест, а также предложение комфортной, бесшумной и "атмосферной" транспортной альтернативы для людей. По его словам, он уже направил официальное обращение вице-губернаторам города Борису Пиотровскому и Кириллу Полякову, в котором предложил создать межведомственную рабочую группу из профильных чиновников, депутатов и экспертов для детальной проработки идеи.