В Крыму восстановили нарушенную из-за снега подачу электричества

В республике объявлено штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение шести населенных пунктов Бахчисарайского района Республики Крым, нарушенное накануне из-за большого количества снега, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в "Крымэнерго".

"Электроснабжение восстановлено", - сообщили ТАСС в учреждении.

Накануне из-за непогоды в Бахчисарайском районе в шести населенных пунктах без света остались порядка 1,7 тыс. абонентов.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы схода снежных лавин в горах.