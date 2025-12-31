В Крыму восстановили нарушенную из-за снега подачу электричества
Редакция сайта ТАСС
09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение шести населенных пунктов Бахчисарайского района Республики Крым, нарушенное накануне из-за большого количества снега, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в "Крымэнерго".
"Электроснабжение восстановлено", - сообщили ТАСС в учреждении.
Накануне из-за непогоды в Бахчисарайском районе в шести населенных пунктах без света остались порядка 1,7 тыс. абонентов.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы схода снежных лавин в горах.