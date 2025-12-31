В центре Петербурга выпало 17 см снега

В новогоднюю ночь по городу ожидается до 10-12 градусов мороза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Повсеместный снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года. После прошедшего накануне снегопада в центре города высота покрова утром 31 декабря составила 17 см, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

30 декабря в Петербурге был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, предупреждение действовало до 9:00 мск 31 декабря. К настоящему времени осадки по городу практически прекратились, при этом они выпали по его территории неравномерно.

"Вчера в центре города - 5 мм, сегодня ночью - только 3 мм. На западе города совсем мало. В Кронштадте вчера выпало снега только 1 мм, сегодня ночью - 0,2 мм. Высота снега на утро 31 декабря в центре города 17 см. Но снег с Ладоги, он очень пушистый, воздушный, так что быстро просядет. В Кронштадте всего 6 см снежного покрова", - отметил Колесов.

По его словам, со сменой ветра в Петербург пришло и ожидавшееся похолодание: в новогоднюю ночь по городу ожидается до 10-12 градусов мороза. 1 и 2 января также ожидаются холодными, а затем случится кратковременное небольшое потепление с сохранением отрицательных температур.