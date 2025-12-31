Режиссер Лебедев пожелал, чтобы 2026 год стал лучшим из прожитых

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Гильдии кинорежиссеров России, лауреат двух Государственных премий РФ, режиссер Николай Лебедев пожелал, чтобы наступающий 2026 год стал самым лучшим из уже прожитых и самым "скромным из тех, что прожить предстоит". Своими поздравлениями он поделился в новогоднем видеообращении к читателям ТАСС.

"Всем вам, и мне тоже, замечательного Нового года! Пусть он принесет радость, пусть он принесет счастье, пусть он будет самым лучшим из тех, что уже прожиты, и при этом самым скромным из тех, что прожить предстоит. С Новым годом, дорогие друзья!" - сказал Лебедев.

Он также добавил, что в момент наступления Нового года все пусть немного, но чувствуют себя детьми. "Все-таки все мы немного дети в этот момент, момент наступления Нового года. И так хочется, чтобы произошло чудо, так хочется, чтобы самые заветные желания сбылись. И так хочется, чтобы мир стал добрее, светлее, и чтобы была радость, любовь, и чтобы было счастье. Я желаю всем нам, чтобы мечты осуществились. Я желаю, чтобы было добро, мир, творчество, созидание, и чтобы было как можно больше прекрасной любви", - заключил кинорежиссер.

В свою очередь российский стилист Владислав Лисовец пожелал читателям ТАСС быть элегантными и чаще слышать хорошие новости в Новом году. "Дорогие и уважаемые читатели ТАСС! Я, Владислав Лисовец, поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы в Новом году вы были самыми стильными, красивыми, элегантными, потому что это очень важно, и 2026-й год подразумевает элегантность. Я хочу, чтобы у вас все получалось, чтобы вы слышали больше хороших новостей и чтобы у вас было очень много удачи. Здоровья, счастья, любви. Живите и улыбайтесь. С Новым годом!" - передал поздравления для ТАСС стилист.