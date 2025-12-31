Иностранцы не могут служить в МВД России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства иностранного государства либо вида на жительство другого государства

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел не вправе проходить службу при наличии у них гражданства другого государства либо вида на жительство за рубежом. Об этом написала в Мах официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она обратила внимание, что накануне администраторы ряда Telegram-каналов распространили сообщения о якобы готовящемся в МВД России эксперименте по привлечению иностранных граждан к службе в полиции. Волк подчеркнула, что подобная информация не соответствует действительности.

Представитель ведомства напомнила, что в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" наличие иностранного гражданства, подданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами России, исключает возможность прохождения службы в органах внутренних дел.