Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником
Редакция сайта ТАСС
12:02
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником, когда сердца открываются для любви и милосердия.
"Новый год - это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия", - произнес глава государства в новогоднем обращении, добавив, что в это время люди стремятся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто в этом нуждается. "И, конечно, словом и делом поддержать наших героев - участников специальной военной операции", - подчеркнул российский лидер.