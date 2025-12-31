Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником

Президент России отметил, что в это время сердца открываются для любви, дружбы и милосердия

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником, когда сердца открываются для любви и милосердия.

Читайте также Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

"Новый год - это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия", - произнес глава государства в новогоднем обращении, добавив, что в это время люди стремятся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто в этом нуждается. "И, конечно, словом и делом поддержать наших героев - участников специальной военной операции", - подчеркнул российский лидер.