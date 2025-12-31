В Раменском оставят 30 мобильных электростанций на праздники

В период с 14:00 до 19:00 мск ожидаются кратковременные отключения электроэнергии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Раменского оставят на предстоящие новогодние праздники в городе 30 мобильных электростанций, которые обеспечивали свет и тепло со вчерашнего вечера во время сбоя в электроснабжении. Об этом сообщает администрация городского округа.

"После перехода на постоянную схему питания все 30 передвижных электростанций останутся в округе на дежурстве для оперативного реагирования в случае необходимости", - отмечают власти. В настоящее время, по их данным, энергетики завершают восстановительные работы после технологического нарушения на сетях и приступают к переводу потребителей с временных мобильных установок на рабочую схему. "В период с 14:00 до 19:00 мск ожидаются кратковременные отключения электроэнергии в момент переключения", - пояснили в администрации через свой официальный Telegram-канал. Также сообщается, что "энергетики региона делают все возможное, чтобы праздничный вечер в ваших домах был светлым и теплым".

Ранее сообщалось, что подмосковные энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ.