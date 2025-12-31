Строительство подземной пересадки на "Академической" Троицкой линии завершилось

Теперь переход возможен без выхода на улицу

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подземную пересадку со станции "Академическая" на одноименную станцию Калужско-Рижской линии построили в московском метро. Теперь переход возможен без выхода на улицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На Троицкой линии завершили еще один объект: построили подземную пересадку с "Академической" на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки. Теперь переход между ними стал быстрее и комфортнее - без выхода на улицу", - написал он в своем канале в Max.

Собянин напомнил, что "Академическую" открыли в сентябре, и добавил, что сейчас продолжаются строительные работы на станциях второго этапа Троицкой линии. Там также будут созданы удобные переходы и выходы.