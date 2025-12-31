Пропавшего в Тверской области ребенка нашли живым спустя день

Девочка самостоятельно вернулась домой

ТВЕРЬ, 31 декабря. /ТАСС/. 13-летнюю девочку Алену Ионову, которая пропала 27 декабря, нашли живой сотрудники полиции, им потребовался день поисков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова" региона.

"Девочка найдена полицией, она жива. К нам обратились [за помощью в поисках] только вчера, но из дома она действительно ушла 27 декабря", - рассказали там.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Ионова ранее уже уходила из дома, ее искали с помощью волонтеров.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, девочка самостоятельно вернулась домой. Отмечается, что в ближайшее время следователи будут выяснять все обстоятельства ее безвестного отсутствия.