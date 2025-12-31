В России в 2028 году проведут микроперепись населения

По ее итогам будет получена актуальная статистическая информация по социальным и демографическим характеристикам населения страны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские власти намерены в 2028 году провести микроперепись населения. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Планируется "подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5%". Ответственными назначили Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, Социальный фонд России.

Ожидается, что по итогам микропереписи будет получена и опубликована актуальная статистическая информация по социальным и демографическим характеристикам населения России.