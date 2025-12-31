В ТиНАО открыли движение по новой дороге в районе станции Остафьево МЦД-2

Дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Открыто движение по новой дороге в районе станции Остафьево МЦД-2 в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершили важный транспортный проект в ТиНАО - новую дорогу в районе станции Остафьево МЦД-2. Движение на ней уже открыто", - написал он в своем канале в Max.

Дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении. Помимо этого, власти обновили участки Южной улицы и Залинейного переулка, а Южную продлили до Варшавского шоссе, сделав съезд на него.

Всего в рамках проекта построено и реконструировано около 3 км дорог, организованы съезды к предприятиям, логистическим и распределительным центрам и парковкам, возведено разворотное кольцо для городского транспорта, обустроены тротуары и велосипедная дорожка. Кроме того, переустроено и проложено более 10 км инженерных коммуникаций, выполнено озеленение прилегающей территории.

"Новый объект разгрузит ближайшие дороги и обеспечит жителей Щербинки и микрорайона Ново-Сырово в Подольске комфортным доступом к станции Остафьево МЦД-2", - добавил мэр.