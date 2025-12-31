В Петербурге Большой Смоленский мост запустят с опережением графика

Мост длиной почти 500 м будет иметь шесть полос для автомобильного движения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту, который строится в Санкт-Петербурге, планируется запустить с опережением графика. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в новогоднем обращении к жителям Петербурга.

"Установили на место все части Большого Смоленского моста, включая разводной пролет. Рабочее движение планируем открыть с опережением графика", - сказал Беглов, подводя итоги года в сфере развития транспортной инфраструктуры.

Большой Смоленский мост длиной почти 500 м будет иметь шесть полос для автомобильного движения, тротуары и велодорожку. Также по Большому Смоленскому мосту будет проложена трамвайная линия. Мост станет частью большой дуговой магистрали в восточной части Петербурга.

Завершение строительства моста изначально намечалось на 2029 год. По словам Беглова, можно успеть выполнить все работы на год раньше. Ранее губернатор сообщал, что пролеты Большого Смоленского моста будут готовы к пропуску судов в 2026 году.

Среди заметных итогов 2025 года в сфере транспорта губернатор назвал ввод первого пускового участка новой Красносельско-Калининской линии метро со станциями "Юго-Западная", "Путиловская" и пересадочным узлом на Кировско-Выборгскую линию, открытие первой очереди скоростного трамвая от Купчино до Шушар, подключение аэропорта Пулково к трассе М-11 "Нева" с помощью новой развязки. Он также напомнил, что началось строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали в границах Петербурга и подготовка транспортного каркаса города к ее появлению.