Эксперт Степанов: Киев "мегафонной дипломатией" дискредитирует США

Раскрытие Владимиром Зеленским закрытой части диалога с американским президентом Дональдом Трампом направлен на срыв переговоров, считает военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Публичные заявления Владимира Зеленского о ходе контактов с президентом США Дональдом Трампом - пример "мегафонной дипломатии" и фактически слив закрытой части диалога, который дискредитирует Вашингтон и направлен на срыв переговоров. Такую оценку в беседе с ТАСС дал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Проброс в публичное пространство со стороны Зеленского содержательной части разговора с Трампом - это очередная попытка торпедировать переговорный процесс, в которой главарь киевского режима выступает, можно сказать, с публичной акцией дискредитации переговорной позиции США", - заявил эксперт.

По его словам, подобные вбросы содержательно игнорируют принципы неделимости безопасности и направлены на оправдание иностранного военного присутствия. Для Москвы же основа мирного урегулирования включает демилитаризацию региона и устранение любых угроз национальной безопасности России. Как неоднократно заявлялось руководством РФ, нахождение любых иностранных контингентов на территории Украины представляет для России прямую угрозу и, следовательно, законную цель для ее высокоточных вооружений, заметил Степанов.

Он подчеркнул, что риторика Зеленского подпитывается и отдельными представителями Европы. Так, председатель Совета министров Польши Дональд Туск заявил о готовности США разместить войска на Украине для обеспечения ей гарантий безопасности. "Это говорит о синхронизации подобных вбросов в надежде создать неприемлемые условия для двустороннего формата переговоров на треке Россия - США с целью срыва переговорного процесса", - считает эксперт.

Вашингтон, со своей стороны, продолжает Степанов, может преследовать цель ввода своего контингента для контроля ресурсной базы Украины, обеспечивая ее безопасность не столько от внешнего влияния, сколько от внутриполитической турбулентности, которая, как считает эксперт, неизбежно настигнет страну. "Это было бы неоколониальное присутствие американского корпоративного сектора, подкрепленное военной силой", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что обсуждает с президентом США размещение на Украине американских миротворцев. Глава киевского режима добавил, что это может подтвердить американский лидер. Он также сказал, что размещение военного контингента было бы сильным элементом в гарантиях безопасности для Украины.

Песков о "мегафонной дипломатии"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что Россия не является сторонницей "мегафонной дипломатии" и видит, что американцы придерживаются этого же принципа. Он также отмечал, что переговоры по мирному урегулированию на Украине могут вестись "только в тишине".