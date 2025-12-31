Владивосток встретил Новый год салютом и дискотекой

В первый день Нового года на главной площади жителей ждут концертная программа "Здравствуй, Новый год!"

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Владивосток, центр Приморского края, встретил Новый год, который наступил по местному времени на семь часов раньше, чем в Москве, красочным салютом и дискотекой, передает корреспондент ТАСС.

Дискотека на центральной площади города началась в 22:00 (15:00 мск), на ней, а также на катке, собрались горожане, предпочитавшие встречать праздник на свежем воздухе. Люди, что решили остаться дома, традиционно встретили Новый год под поздравление президента России Владимира Путина и бой курантов. Множественные залпы салюта окрасили небо Владивостока, его было видно в разных районах города.

"Прежде всего хочу сказать каждому из вас большое спасибо за то, что несмотря ни на какие сложности, вы продолжаете трудиться и развивать наш край. Нам удалось сохранить стабильные темпы роста экономики, в логистике, транспорте, в жилищном строительстве, в сельском хозяйстве. Вместе с вами мы благоустраиваем наши города и поселки", - обратился к жителям края глава региона Олег Кожемяко, особо отметивший большой вклад земляков в зоне Специальной военной операции.

В первый день Нового года на главной площади жителей ждут концертная программа "Здравствуй, Новый год!" и трансляция короткометражных мультфильмов про Новый год.

В парках и скверах работают праздничные новогодние туристические маршруты. По пути встречаются светящиеся фигуры и гирлянды, яркие фотозоны. Искать их следует на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, пешеходной части улицы Адмирала Фокина, на видовой площадке в районе Уборевича, в сквере Суханова.

В парке Минного городка все праздничные дни будут работать: выставка альпак, каток и прокат, мастер-классы, тир. На Русском острове в праздники работает "Русская лыжня", где можно можно взять напрокат лыжи, насладиться чаем и перекусом и поучаствовать в массовых спортивных мероприятиях.