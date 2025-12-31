Умерла актриса театра Ольга Малющева

Ей было 52 года

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Прощание с актрисой Армавирского театра драмы и комедии Ольгой Малющевой прошло 31 декабря, сообщается на странице театра во "ВКонтакте".

"Сегодня с глубокой скорбью и аплодисментами, звучавшими от стен родного театра, мы проводили в последний путь замечательную артистку Ольгу Малющеву (Галанцеву). Ее уход - невосполнимая утрата для всего театрального сообщества, для культуры нашего города и для всех, кому посчастливилось видеть ее на сцене или знать лично. Ольга была не просто актрисой - она дарила зрителям тепло, искренность и настоящее искусство", - говорится в сообщении.

Попрощаться с актрисой пришли родные, близкие, коллеги, представители городских властей и общественности. "Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Ольги. Мы будем чтить и хранить вечную память о ней. Спасибо тем, кто был с нами в этот тяжелый день", - добавили в театре.

Малющева умерла в возрасте 52 лет. Свою театральную карьеру, согласно открытым источникам, она начала в 1996 году в Амурском театре драмы, затем играла в Кинешемском драматическом театре. С 2009 года Малющева являлась актрисой Армавирского театра драмы и комедии.