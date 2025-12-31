В Москве величина снежного покрова в новогоднюю ночь может увеличиться на 2 см

Также ожидается похолодание

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Величина снежного покрова в предстоящую новогоднюю ночь может увеличиться на территории Москвы на 2 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ночью ожидается небольшой снег, при этом количество осадков может составить от 0,2 до 1 мм, а прирост снега - до 2 см", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что при этом похолодает: температура воздуха ожидается около 14-12 градусов ниже нуля, ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 3-8 м/с. "На дорогах возможно образование гололедицы", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Ранее власти Москвы сообщили, что в первые пять суток нового 2026 года ожидают выпадение в городе до 25 см снега. По данным комплекса городского хозяйства столичной мэрии, снег будет идти ежедневно. Городские службы работают в усиленном режиме и, в первую очередь, в круглосуточном режиме ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети и работы по уборке снега. "В цикличном режиме выполняется сплошное механизированное прометание с последующей противогололедной обработкой проезжей части и пешеходных зон, особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - поясняли в Telegram-канале комплекса.