В России не сдавшие ГИА смогут получить рабочую профессию бесплатно

Список профессий будут составлять власти регионов, исходя из местных кадровых потребностей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие ГИА или получившие на них неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям или профессиям служащих, вступает в силу 1 января 2026 года. Список профессий будут составлять власти регионов, исходя из местных кадровых потребностей.

В период прохождения курса профессионального обучения учащийся продолжает осваивать программу основного общего образования в установленном действующим законодательством порядке. Это значит, что ребята смогут развить практические компетенции параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена.

Также учащийся по итогам освоения основных образовательных школьных программ может пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили ТАСС, что данная категория образования не приравнивается к СПО.